МВД по Мордовии напоминает о приостановлении личного приема граждан

ГУ МВД РФ по Мордовии напоминает о приостановлении личного приема граждан.

Указанное решение связано с необходимостью принятия дополнительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.

Гражданам рекомендуется направлять свои обращения письменно, на бумажном носителе через операторов почтовой связи, в электронной форме с помощью сервиса «Прием обращений граждан и организаций» официального сайта МВД и официальных сайтов подразделений системы министерства.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф