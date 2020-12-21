В Саранске разыскивается пропавшая без вести девушка

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов разыскивается пропавшая без вести девушка.

Володеева Анна Андреевна 1998 года рождения 13 декабря ушла из дома и до сих пор не вернулась обратно.

Известно, что девушка была одета в куртку коричневого цвета с опушкой, темные джинсы, шапку серого цвета и ботинки черного цвета.

Все, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой гражданки, могут сообщить необходимую информацию по следующим телефонным номерам: 8(8342)29-77-01, 76-08-80 или 102.

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Источник: 13.мвд.рф