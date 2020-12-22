В Саранске с 1 января подорожает проезд в общественном транспорте

В Саранске со следующего года на отдельных маршрутах будет изменена стоимость проезда в общественном транспорте.

С 1 января следующего года стоимость проезда в общественном транспорте по муниципальным маршрутам, обслуживаемым предприятием «Горэлектротранс», возрастет на один рубль.

В муниципальных автобусах и троллейбусах при безналичной оплате проезда с использованием электронной карты цена билета составит 23 рубля, при оплате проезда наличными кондуктору в салоне транспортного средства стоимость будет равна 24 рублям.

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Источник: adm-saransk.ru