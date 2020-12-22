Саранск получит средства на строительство инженерных сетей в населенных пунктах пригорода

Саранску будут выделены федеральные средства на строительство инженерных сетей в населенных пунктах пригорода.

Территория индивидуального жилищного строительства в посёлке Николаевка (к западу от существующей застройки) была включена в федеральный проект «Жилье». Недавно администрацией города было получено подтверждающее письмо о включении в программу и выделении бюджетных ассигнований. Работы будут проводиться поэтапно до 2024 года включительно. Программа предусматривает строительство автомобильных дорог, сетей водоотведения и сетей водоснабжения.

В следующем году начнется строительство автомобильных дорог в посёлке Николаевка (к западу от существующей застройки) по улицам Кольцевая, Малая Кольцевая, Дачная, Уютная, а также по переулку Цветочный.

Кроме того, до 2024 года инженерные сети (автомобильные дороги, сети водоснабжения и водоотведения) будут построены до посёлка Пушкино, а также в самом посёлке Пушкино и населенном пункте Добровольный.

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Источник: adm-saransk.ru