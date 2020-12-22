В Рузаевке водитель легковушки сбил ребенка

В Рузаевке 8-летняя девочка попала под колёса легковушки.

ДТП произошло вечером 21 декабря возле дома №66, расположенного по адресу – улица Ленина. Легковой автомобиль марки ВАЗ-21140, за рулем которого находился 21-летний парень, совершил наезд на 8-летнюю девочку, пересекавшую проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.

Пострадавшая получила телесные повреждения. Девочка была госпитализирована.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф