В Саранске легковой автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе

В Саранске водитель легкового автомобиля сбил женщину на пешеходном переходе.

Указанное происшествие произошло вечером 21 декабря на территории Октябрьского района города. Возле дома №44, расположенного по адресу – улица Мордовская, 55-летний мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Гранта», совершил наезд на 36-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая доставлялась в одну из больниц Саранска, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

В отношении водителя легковушки был составлен административный материал.

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Источник: гибдд.рф