В Саранске был задержан пьяный водитель иномарки

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный водитель иномарки.

Поздним вечером 21 декабря на территории посёлка Луховка сотрудниками ДПС ГИБДД МВД по Мордовии возле дома №13, расположенного по адресу – улица Октябрьская, был остановлен автомобиль марки «Тойота-Королла». За рулем транспортного средства находился 61-летний гражданин, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее указанный автомобилист уже привлекался к ответственности из-за аналогичного нарушения.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф