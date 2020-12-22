В Саранске во время пожара погиб пенсионер

В Саранске произошел пожар, в результате которого погиб пожилой мужчина.

Днём 21 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Коваленко. Огонь вспыхнул в одной из квартир жилого дома №58.

Мужчина из соседнего подъезда спустился к домкому и сообщил, что из вытяжки идет дым. Затем были вызваны пожарные.

Прибывшие на место инцидента сотрудники МЧС произвели вскрытие двери в квартире №26, у входа был обнаружен труп владельца жилья 1949 года рождения. В квартире имело место сильное задымление и тление мягкой мебели. Площадь распространения пламени составила 5 квадратных метров.

Предварительной причиной пожара был назван аварийный режим телефона во время зарядки.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Ковылкино в результате пожара погиб мужчина.

Источник: 13.mchs.gov.ru