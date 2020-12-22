В Саранске обсудили подготовку к новогодним праздникам

На оперативном совещании в администрации Саранска обсудили вопросы подготовки к новогодним праздникам.

Глава городской администрации Пётр Тултаев подчеркнул, что все запланированные мероприятия должны пройти организованно.

Главы районных администраций доложили, что во всех микрорайонах залиты катки, работают пункты проката спортивного инвентаря, на главных площадях начинают работать буфеты и точки общепита.

Пётр Тултаев акцентировал внимание глав районных администраций на том, чтобы за катками, в том числе и в предстоящие новогодние праздники, тщательно следили.

В новогодней программе, в которую внесены незначительные изменения, предусмотрены различные мероприятия. Открытие ёлок на площадях в Саранске состоится 25 декабря, в этот же день в разных районах города откроются резиденции Деда Мороза, заработает его почта. С 26 декабря Дед Мороз и Снегурочка будут поздравлять горожан на улицах, 27 декабря состоится городской турнир по хоккею с шайбой, в последние дни декабря на Советской площади предусмотрены спортивные игры и состязания.

В последний день года на Советской площади мероприятия начнутся в 15:00. Пройдет марафон новогодних спортивных игр, будет вестись трансляция концерта мастеров искусств Мордовии, будут работать театрализованные мобильные площадки, а также прозвучит новогоднее поздравление временно исполняющего обязанности главы Мордовии Артёма Здунова.

Было принято решение не проводить новогодний салют на Советской площади и на площадях в микрорайонах города, дабы избежать большого скопления людей.

Программа новогодних мероприятий стартует 25 декабря и продолжится до 10 января включительно.

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Источник: adm-saransk.ru