В Саранске продолжается мониторинг соблюдения масочно-перчаточного режима

В Саранске продолжаются работы по мониторингу соблюдения масочно-перчаточного режима.

Сотрудниками администрации города продолжается проверка точек общепита, объектов торговли на соблюдение установленных профилактических мероприятий. За прошедшую неделю было проверено 73 объекта, составлен 1 акт фиксации нарушений (в аптеке производилось обслуживание покупателя без перчаток).

Продолжается мониторинг соблюдения масочно-перчаточного режима в общественном транспорте и легковом такси. За минувшую неделю было проверено 357 единиц общественного транспорта, выявлено 114 нарушителей, которые на месте устранили замечания, на 1 пассажира был составлен протокол.

За последнее время улучшилась ситуация в такси. За прошедшую неделю замечания высказаны 7 водителям, 3 были привлечены к ответственности.

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Источник: adm-saransk.ru