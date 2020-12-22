Совет предпринимателей провел совещание в Саранске

В Саранске состоялось заседание совета предпринимателей при городской администрации в очно-заочном формате.

Темой для обсуждения послужила сложившаяся экономическая ситуация за текущий год, являющаяся результатом введенных ограничительных мер, вызванных распространением коронавирусной инфекции, а также состоялось обсуждение существующих мер поддержки для сферы бизнеса.

До совета предпринимателей были доведены действующие процентные ставки по инвестиционным и оборотным кредитам на льготных условиях, а также сведения о мерах нефинансовой поддержки клиентов и иных направлениях развития малого бизнеса в банковском секторе.

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Источник: adm-saransk.ru