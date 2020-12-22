Административная комиссия Октябрьского района Саранска отчиталась о результатах работы за ноябрь

Административная комиссия Октябрьского района Саранска отчиталась о результатах работы за последний месяц осени.

За ноябрь в административную комиссию Октябрьского района города для рассмотрения и принятия решения поступило 52 материала проверки ОП №1 УМВД России по Саранску. Было вынесено 25 определений об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении.

Было составлено 22 протокола об административном правонарушении.

К административной ответственности с наложением штрафа были привлечены 6 физических лиц. Общая сумма штрафов составила 4,1 тыс. рублей.

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Источник: adm-saransk.ru