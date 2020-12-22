В сельхозпредприятиях Октябрьского района Саранска увеличились объемы производства молока

В сельскохозяйственных предприятиях Октябрьского района Саранска по состоянию на 1 декабря текущего года за счет роста молочной продуктивности коров на 3% увеличилось производство молока на 335 тонн.

В среднем от одной фуражной коровы предприятия получают в сутки 20,9 кг молока, что на 0,8 кг выше уровня прошлого года.

По итогам года ожидается производство 12,5 тыс. тонн молока и 504 тонн мяса.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru