В Саранске обсудили подготовку к переписи населения

В администрации Саранска состоялось заседание комиссии по подготовке и проведению переписи населения.

Был обсужден ряд вопросов, связанных с организаций переписи на территории Саранска. Представители районных администраций отчитались о ходе актуализации адресного хозяйства. До 1 февраля следующего года работа по размещению аншлагов-указателей будет завершена в полном объеме. Также был обсужден вопрос организации переписных пунктов. В каждом районе города подбираются помещения с учетом установленных требований.

В настоящее время продолжается набор переписчиков. Для того, чтобы стать переписчиком, нужно обратиться по следующим телефонным номерам: 23-47-28, 23-47-24.

Переписная кампания пройдет в период с 1 по 30 апреля 2021 года.

Также читайте о том, что за четвертый квартал 2020 года в Саранске выявили практически 100 нарушений земельного законодательства.

Источник: adm-saransk.ru