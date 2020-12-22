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В Мордовии на предновогодних ярмарках соблюдаются все санитарно-эпидемические нормы

В Мордовии на предновогодних ярмарках соблюдаются все санитарно-эпидемические нормы

В Мордовии на предновогодних ярмарках очередей нет, ажиотажного спроса тоже, все санитарно-эпидемические нормы выдерживаются.

Об этом сообщает министерство сельского хозяйства Мордовии.  

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев попросил увеличить число точек, торгующих сахаром, поскольку этот товар пользуется у жителей особым спросом.

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов поручил контролировать и своевременно пополнять объемы наиболее востребованных товаров, отметив, что мерить нужно не в тоннах, а в ценах для конкретного покупателя.

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Источник: e-mordovia.ru