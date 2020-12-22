Артëм Здунов проверил наличие лекарств в сельской аптеке

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов во время посещения села Кочелаево Ковылкинского района зашел в аптеку, чтобы проверить наличие лекарственных препаратов, необходимых для лечения COVID-19.

Фармацевт пояснила, что и противовирусные средства, и антибиотики, и антикоагулянты, и гормональные препараты в наличии есть, потому что спрос не такой высокий, как в городе.

Артём Здунов спросил у руководителя Ковылкинского района Николая Комусова, какая ситуация с лекарствами по району в целом. Последний ответил, что в коммерческих аптеках востребованные лекарства есть не всегда. Руководитель республики напомнил, что задача органов муниципальной власти заключается в оперативном донесении до населения информации о том, в каких аптеках есть лекарства, необходимые в период пандемии.

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Источник: e-mordovia.ru