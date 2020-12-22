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Известный благотворитель Нюта Федермессер посетила Мордовию

Известный благотворитель Нюта Федермессер посетила Мордовию

Мордовию посетила автор проекта ОНФ «Регион заботы», учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер.

Указанный фонд помогает десяткам хосписов по всей стране.

Нюта Федермессер посетила Краснослободск по приглашению епископа Краснослободского и Темниковского Климента. Не так давно епархии передали здание старой школы, которое пустовало после введения в строй нового учебного заведения.

Трехэтажное здание 1844 года постройки сейчас находится в запустении. Епископ Климент предложил Нюте Федермессер открыть в нём многопрофильный центр социальной и медицинской помощи инвалидам и пожилым на восемь районов Мордовии.

Нюта Федермессер в сопровождении епископа и сотрудников администрации района осмотрела бывшую школу и осталась довольна увиденным, сообщив, что для окончательного решения вопроса по поводу открытия центра помощи нужно встретиться с руководством республики.

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Источник: e-mordovia.ru