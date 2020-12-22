Детский технопарк приехал в Козловскую сельскую школу

Детский технопарк на колёсах продолжает работать для ребят из сельской местности Мордовии.

В очередной раз «Кванториум» развернулся на базе Козловской средней школы.

В рамках работы мобильного технопарка в указанном учебном заведении были проведены мастер-классы по направлениям «Виртуальная и дополнительная реальность и IT-технологии», «Промышленный дизайн и робототехника», «Геоинформационные технологии и аэротехнологии».

Образовательными программами в течение двух недель были охвачены учащиеся 5-11-х классов не только этой школы, но и других учебных заведений района.

Школьники также попробовали себя в создании дополнительной и виртуальной реальности, робототехники, программировании, изучении и создании беспилотников.

Также читайте о том, что известный благотворитель Нюта Федермессер посетила Мордовию.

Источник: e-mordovia.ru