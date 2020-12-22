Два жителя Мордовии пытались перебросить запрещенные предметы на территории колоний

В исправительных колониях УФСИН РФ по Мордовии были предотвращены попытки доставки запрещенных предметов.

В ИК-4 сотрудниками учреждения с помощью служебной собаки на прилегающей к колонии территории при попытке переброса был задержан житель Мордовии. В свертке, изъятом сотрудниками, были обнаружены 9 мобильных телефонов, 2 сим-карты, 5 зарядных устройств, 3 аккумуляторные батареи и емкость со спиртосодержащей жидкостью объемом 2 л.

Сотрудниками ИК-12 на прилегающей территории был задержан житель республики при попытке переброса 4 свертков, в которых находились 11 мобильных телефонов, 20 сим-карт, 2 часов, 2 пары наушников и 4 зарядных устройства.

Также читайте о том, что в Рузаевке монтер железнодорожных путей лишился денег, пытаясь заработать на бирже.

Источник: 13.fsin.su