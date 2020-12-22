В Саранске в результате пожара погиб мужчина

В Саранске произошел пожар, в результате которого погиб мужчина.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС поздним вечером 21 декабря. В посёлке Николаевка загорелся частный жилой дом №19, расположенный по адресу – улица Тимирязева.

В доме проживала женщина, на момент пожара находившаяся в бане, и два её сына, один из которых проснулся от запаха дыма. Заметив, что горит одна из комнат, он тут же побежал к соседям, чтобы вызвать пожарных. Вернувшись к дому, гражданин увидел, что происходит горение открытым пламенем и зайти внутрь нельзя.

На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений происходило горение части дома. В ходе ликвидации возгорания сотрудниками МЧС был обнаружен труп мужчины 1969 года рождения.

Пламя уничтожило часть дома на площади 50 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru