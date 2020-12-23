В Саранске в результате ДТП пострадали три человека

В Саранске произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадали три человека.

Происшествие произошло утром 22 декабря на улице Победы. По предварительной информации, 37-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля марки Kia, совершая левый поворот, не предоставила преимущество в движении автомобилю марки Derways под управлением 39-летнего мужчины, в результате чего транспортные средства столкнулись.

Пострадали водители обеих машин и 61-летняя пассажирка Kia.

В отношении 37-летней гражданки были составлены административные материалы.

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Источник: гибдд.рф