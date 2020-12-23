В Саранске водитель иномарки сбил женщину

В Саранске женщина попала под колёса иномарки.

Указанное ДТП произошло днём 22 декабря на территории посёлка Луховка. На улице Октябрьской 64-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля марки «Хендай», совершил наезд на 51-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.

Пострадавшая получила телесные повреждения. Женщина была госпитализирована в одну из больниц Саранска.

Известно, что с начала нынешнего года водитель иномарки несколько раз привлекался к ответственности за различные нарушения ПДД.

Также читайте о том, что в Саранске в результате ДТП пострадали три человека.

Источник: гибдд.рф