В Чамзинском районе иномарка вылетела в кювет

В Чамзинском районе произошло ДТП с участием иномарки.

Происшествие произошло вечером 22 декабря на 37-м километре трассы, соединяющей Саранск, Сурское и Ульяновск. По предварительной информации, 49-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки Geely, в определенный момент движения не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет.

Водитель иномарки доставлялся в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф