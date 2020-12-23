Административная комиссия Ленинского района Саранска отчиталась о результатах работы

Административная комиссия Ленинского района Саранска подвела итоги работа за одиннадцать первых месяцев нынешнего года.
В период с января по ноябрь нынешнего года указанной комиссией было проведено 44 заседания, рассмотрено 477 материалов об административных правонарушениях.
Было привлечено к административной ответственности 427 лиц.
Общая сумма штрафов, наложенных на нарушителей за отчетный период, составила 393,5 тыс. рублей, из них было взыскано 176,8 тыс. рублей.
По информации пресс-службы администрации Саранска.
Также читайте о том, что за четвертый квартал 2020 года в Саранске выявили практически 100 нарушений земельного законодательства.
Источник: adm-saransk.ru