Административная комиссия Ленинского района Саранска отчиталась о результатах работы

Административная комиссия Ленинского района Саранска подвела итоги работа за одиннадцать первых месяцев нынешнего года.

В период с января по ноябрь нынешнего года указанной комиссией было проведено 44 заседания, рассмотрено 477 материалов об административных правонарушениях.

Было привлечено к административной ответственности 427 лиц.

Общая сумма штрафов, наложенных на нарушителей за отчетный период, составила 393,5 тыс. рублей, из них было взыскано 176,8 тыс. рублей.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru