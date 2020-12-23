В учебном центре УФСИН РФ по Мордовии состоялся очередной выпуск слушателей

В межрегиональном учебном центре УФСИН РФ по Мордовии состоялся очередной выпуск слушателей.

Обучение по программе профессионального обучения граждан, впервые принятых на службу в уголовно-исполнительную систему на должности рядового и младшего начальствующего состава, прошли 14 человек.

В течение нескольких недель сотрудники приобретали теоретические знания, развивали практические навыки и умения, изучали законодательную и нормативную базу, формировали навыки применения огнестрельного оружия, специальных средств и физической силы.

В преддверии выпуска был сдан квалификационный экзамен.

По окончании экзаменов на торжественном мероприятии слушателям были вручены документы, подтверждающие прохождение обучения.

Также читайте о том, что сотрудники УФСИН РФ по Мордовии провели профориентационную работу со школьниками.

Источник: 13.fsin.su