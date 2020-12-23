В Мордовии психологи провели арт-терапевтический тренинг с осужденными

Психологи лечебного исправительного учреждения №3 УФСИН РФ по Мордовии провели арт-терапевтический тренинг, направленный на повышение адаптивных способностей у осужденных перед освобождением.

В ходе занятий с осужденными женщинами были проведены рисуночные тесты. В качестве материалов на занятиях осужденным были предоставлены необходимые для художественного творчества наборы карандашей и мелков.

Осужденные смогли выплеснуть свои эмоции, проработать проблемы и взглянуть на жизнь иначе.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su