В Мордовии осужденные готовятся к новогодним праздникам

В исправительной колонии №2 УФСИН РФ по Мордовии проходят мероприятия по подготовке к новогодним праздникам.

Осужденные женщины принимают в указанных мероприятиях активное участие. Они мастерят поделки и украшения своими руками, рисуют стенгазеты и открытки, а также готовят сценарии к новогодним представлениям и концертам для последующей трансляции по кабельному телевидению.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su