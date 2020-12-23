В Саранске приватизировано более 90% жилищного фонда

С начала нынешнего года КУ «Городское жилищное агентство» было передано в собственность граждан в порядке приватизации из муниципального жилищного фонда города 31 жилое помещение.

Всего в период с 1 июля 1992 года по 30 ноября 2020 года в Саранске было приватизировано 88092 жилых помещения муниципального жилищного фонда, что составляет 90,8%.

«Городское жилищное агентство» напоминает, что основными принципами приватизации государственного и муниципального жилищного фонда является добровольность приобретения гражданами жилья в собственность. С февраля 2017 года бесплатная приватизация жилья является бессрочной.

Также читайте о том, что административная комиссия Ленинского района Саранска отчиталась о результатах работы.

Источник: adm-saransk.ru