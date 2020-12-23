В Мордовии проходит акция «Узнай о своих долгах»

В Мордовии в настоящее время судебными приставами проводится акция под названием «Узнай о своих долгах».

Целью проведения указанной акции является привлечение внимания граждан к необходимости получения информации о наличии задолженности и своевременного её погашения, в том числе путем использования электронных ресурсов ФССП России.

Из-за вынужденных мер по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований личное общение граждан с сотрудниками службы временно ограничено. Прием ведется только по предварительной записи посредством сервиса «Запись на прием», который размещен на официальном сайте УФССП РФ по Мордовии.

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Источник: r13.fssprus.ru