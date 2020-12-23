В Атяшево 38-летнего мужчину осудили за убийство 18-летнего парня

В Атяшево суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве парня.

Днём 23 сентября нынешнего года 38-летний житель Атяшево возле дома №96, расположенного по адресу – улица Первомайская, распивал спиртные напитки в компании нескольких человек. В определенный момент 18-летний участник застолья выругался матом в адрес мужчины. Последний, сходив к себе домой и взяв кухонный нож, отозвал обидчика в сторону, а затем ударил орудием преступления в живот.

От полученного ножевого ранения пострадавший скончался на месте происшествия.

Решением Атяшевского районного суда в отношении 38-летнего гражданина была избрана мера наказания в виде 9 лет лишения свободы.

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Источник: epp.genproc.gov.ru