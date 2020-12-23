Прокуратура Чамзинского района провела проверку исполнения законодательства в сфере водоснабжения

Прокуратурой Чамзинского района была проведена проверка исполнения законодательства в сфере водоснабжения, в ходе которой было установлено, что пробы холодной воды централизованной системы холодного водоснабжения района по содержанию бора, фторидов и сухого остатка не соответствуют санитарно-гигиеническим нормативам.

Основными причинами явились непринятие администрацией Чамзинского района и МУП «Водоканал+» своевременных мер по улучшению качества питьевой воды, в том числе по ремонту, замене пришедшей в непригодное для эксплуатации состояние водопроводной сети, износ которой составляет 85%, отсутствие сооружений по доочистке воды.

Администрацией района меры по модернизации водопроводных сетей не принимались.

В прошлом году фактическое финансирование мероприятий производственной программы в сфере холодного водоснабжения было выполнено только на 13,6 %, в сфере водоотведения его выполнили на 10,7 %.

Были выявлены и иные нарушения.

Директор МУП «Водоканал+» был привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

Главе администрации Чамзинского района было внесено представление по факту непринятия мер по улучшению качества питьевой воды, которое рассмотрено, два должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.

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Источник: epp.genproc.gov.ru