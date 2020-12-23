Заместитель прокурора Мордовии проведет личный прием предпринимателей

Заместитель прокурора Мордовии Кирилл Тетерин проведет личный прием предпринимателей.

В период с 10:00 до 13:00 25 декабря заместитель прокурора республики Кирилл Тетерин проведет личный прием предпринимателей по вопросам нарушения их прав.

Прием будет осуществляться в здании прокуратуры Мордовии (г. Саранск, ул. Л. Толстого, д. 4).

Предварительная запись на прием осуществляется старшим помощником прокурора республики по рассмотрению обращений и приему граждан Биряевым Д.А. по следующему телефонному номеру: 47-47-96.

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Источник: epp.genproc.gov.ru