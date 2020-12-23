Житель Мордовии оплатил долг ради зарубежной поездки

В отделении судебных приставов по Старошайговскому району на исполнении находилось производство в отношении 31-летнего местного жителя, который имел задолженность в размере 78 тыс. рублей по налоговым платежам.

Добровольно указанный гражданин оплачивать задолженность не спешил. Судебные приставы уведомили должника о возбуждении исполнительного производства и мерах принудительного взыскания, которые будут применены к нему в случае неуплаты долга.

Принятые судебным исполнителем меры принесли результаты. Чтобы не сорвалась новогодняя поездка в другую страну, должник нашел денежные средства для погашения задолженности в полном объеме.

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Источник: r13.fssprus.ru