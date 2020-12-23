В Мордовии судебные приставы взыскали с должника задолженность по штрафам ГИБДД

В отделении судебных приставов по Ковылкинскому району на исполнении находилось исполнительное производство в отношении 39-летнего мужчины, который не оплатил в установленный законом срок 63 штрафа ГИБДД.

Должник на связь с судебным приставом не выходил, по месту прописки не появлялся. Судебный пристав-исполнитель наложил запрет на регистрационные действия, а также арест на денежные средства мужчины, находящиеся на счетах в банке и иных кредитных организациях.

Вскоре на банковский счет должника поступили денежные средства в размере 80 тыс. рублей. Часть из них была списана в счет оплаты задолженности.

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Источник: r13.fssprus.ru