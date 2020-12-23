В Саранске неуплата налогов обернулась арестом автомобиля

В отделении судебных приставов по Ленинскому району Саранска на исполнении находится исполнительное производство в отношении жительницы Саранска, которая задолжала по налогам более 60 тыс. рублей.

Судебный пристав-исполнитель вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящие в банке и иных кредитных организациях, а также запреты на регистрационные действия на имущество и выезд за пределы России. Но это не побудило должницу погасить образовавшуюся задолженность.

Представитель закона установил, что на горожанку зарегистрирован автомобиль. В целях взыскания задолженности на машину был наложен арест.

В случае неуплаты задолженности автомобиль будет передан на реализацию.

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Источник: r13.fssprus.ru