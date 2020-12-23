В Мордовии завершилась реализация программы по устранению цифрового неравенства

«Ростелеком» завершил федеральную программу «Устранение цифрового неравенства» (УЦН) в Мордовии.

Всего в рамках указанного проекта было построено более 2,3 тыс. км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).

Возможность бесплатно выходить в Интернет во всех муниципальных районах республики получили жители 202 населенных пунктов, в которых проживают от 250 до 500 человек.

В каждом из населенных пунктов была установлена опора и смонтирована точка Wi-Fi-доступа с покрытием в радиусе до 100 метров на открытой местности и со скоростью не менее 10 Мбит/с.

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Источник: e-mordovia.ru