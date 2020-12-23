Артём Здунов проверил стандарты оказания медпомощи в Ковылкинском районе

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов в рамках рабочей поездки в Ковылкинский район посетил поликлинику Центральной районной больницы.

Заместитель главного врача по поликлинической части Елена Чукарова рассказала руководителю республики, как оказывается медицинская помощь жителям района в период пандемии. В среднем на одного участкового врача сейчас приходится 20-25 вызовов в день, все амбулаторные пациенты с клинической картиной COVID-19 при наличии показаний бесплатно получают необходимые препараты.

Руководитель региона обсудил с руководством поликлиники вопрос ремонта кровли и коммуникаций здания лечебного учреждения.

Посетил Артём Здунов и ФАП, расположенный в селе Чекашевы Поляны Руководитель республики поинтересовался, как оказывается медицинская помощь жителям села. Артём Здунов отметил, что, несмотря на старое здание ФАПа, все санитарные нормы и стандарты оказания медицинской помощи здесь соблюдены.

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Источник: e-mordovia.ru