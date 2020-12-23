Артëм Здунов побывал на градообразующих предприятиях в Ковылкино

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов посетил Ковылкинский комбикормовый завод и Ковылкинский электромеханический завод.

Указанные предприятия являются градообразующими для района. На комбикормовом заводе работают 279 человек, на электромеханическом трудятся 1035 работников.

Руководитель республики осмотрел основные производственные площадки заводов и обсудил с руководителями предприятий планы по загрузке мощностей и реализации новых инвестиционных проектов.

Руководитель группы компаний «Талина» Виктор Бирюков рассказал, что в текущем году комбикормовый завод выпустил 302 тыс. тонн продукции, завершено строительство зерносушильного комплекса производительностью 200 тонн в час. В следующем году предприятие планирует нарастить объёмы производства до 400 тыс. тонн комбикормов.

Руководитель Ковылкинского электромеханического завода Виктор Ташкин познакомил Артёма Здунова с продукцией предприятия.

Также читайте о том, что Артём Здунов проверил стандарты оказания медпомощи в Ковылкинском районе.

Источник: e-mordovia.ru