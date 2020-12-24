В Ромоданово водитель легковушки сбил мужчину

В Ромоданово 58-летний мужчина попал под колёса легкового автомобиля.

Происшествие произошло утром 23 декабря на улице Механической. По предварительной информации, 30-летний мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Гранта», во время движения задним ходом совершил наезд на 58-летнего пешехода.

Пострадавший самостоятельно обращался за медицинской помощью в больницу. Мужчине было рекомендовано наблюдение у врача по месту жительства.

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Источник: гибдд.рф