В Рузаевке горела квартира

В Рузаевке пожарные ликвидировали возгорание в квартире.
Днём 23 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Станиславского. В одной из квартир жилого дома №4 вспыхнул огонь. Пламя уничтожило имущество на площади, составляющей 3 квадратных метра.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru