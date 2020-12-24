В Рузаевке горела квартира

В Рузаевке пожарные ликвидировали возгорание в квартире.

Днём 23 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Станиславского. В одной из квартир жилого дома №4 вспыхнул огонь. Пламя уничтожило имущество на площади, составляющей 3 квадратных метра.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru