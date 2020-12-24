В Больших Березниках несовершеннолетний автомобилист сбил школьника

В Больших Березниках школьник попал под колёса автомобиля.

Указанное происшествие произошло днём 23 декабря на улице Ульяновской. По предварительной информации, 17-летний парень, не имеющий водительского удостоверения, находясь за рулем автомобиля марки ВАЗ-21063, совершил наезд на 14-летнего школьника, который шел по проезжей части, хотя поблизости был тротуар.

Пострадавший доставлялся в районную больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Автомобилист скрылся с места инцидента, но в кратчайшие сроки был найден и задержан стражами порядка.

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Источник: гибдд.рф