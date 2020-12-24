В Зубово-Полянском районе сгорела баня

В Зубово-Полянском районе произошел пожар, который уничтожил баню.

Поздним вечером 23 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в населенном пункте Покровские Селищи. Возле дома №28, расположенного по адресу – улица Монастырская, загорелась баня. Пламя полностью уничтожило постройку на площади, составляющей 15 квадратных метров.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

Специалисты устанавливают, по какой причине произошло возгорание бани.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru