В Саранске водитель иномарки сбил пешехода-нарушителя

В Саранске пешеход-нарушитель попал под колёса иномарки.

ДТП произошло вечером 23 декабря на территории Октябрьского района города. На улице А. Невского 45-летний водитель автомобиля марки «Рено» совершил наезд на 34-летнего гражданина, который пересекал проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.

Пострадавший осматривался медиками на месте происшествия.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф