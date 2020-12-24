В Мордовии обсудили вопросы социально-экономического развития региона

В правительстве Мордовии обсудили вопросы социально-экономического развития республики.

Глава регионального правительства Владимир Сушков поручил в короткие сроки заключить соглашения с федеральными министерствами и завершить подготовку проектно-сметной документации для реализации национальных проектов 2021 года.

В следующем году в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения будут капитально отремонтированы поликлиники в Саранске, Чамзинском и Краснослободском районах, начнется подготовка документации на строительство новой детской поликлиники в Рузаевке.

В рамках нацпроекта «Демография» планируется возведение двух детских садов в Саранске и ещё одного на территории Зубово-Полянского района.

Владимир Сушков подчеркнул значимость своевременной подготовки необходимой документации для ремонта систем теплоснабжения в Лямбирском, Зубово-Полянском, Темниковском, Чамзинском и Ковылкинском районах. Было поручено проверить готовность аварийно-восстановительных бригад и созданный резерв оборудования и запасных частей в районах.

Владимир Сушков также дал поручение органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, ресурсоснабжающим и дорожным организациям, предприятиям ЖКХ организовать круглосуточное дежурство для безаварийного штатного прохождения новогодних праздников.

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Источник: e-mordovia.ru