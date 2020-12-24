В Старошайговском районе внедряется система ухода за пожилыми людьми

В рамках реализации национального проекта «Демография» в Мордовии были приняты региональные программы, которые нацелены на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни.

Важной частью подпрограммы «Старшее поколение» является система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

Система долговременного ухода нацелена на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения и включает в себя сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, а также поддержание семейного ухода. Всё это рассчитано на граждан в возрасте от 65 лет и старше, а также инвалидов, проживающих на территории Старошайговского района.

Читайте также о том, что в Мордовии обсудили вопросы социально-экономического развития региона.

Источник: e-mordovia.ru