В Мордовии обсудили итоги работы отрасли жилищно-коммунального хозяйства

В Мордовии состоялся брифинг министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения республики Игоря Чадова.

Министр отметил, в республике в текущем отопительном сезоне произошло несколько аварийных ситуаций, которые в настоящее время ликвидированы. Связаны они с высоким процентом износа сетей. Был создан региональный штаб по прохождению осенне-зимнего периода для оперативного реагирования на аварийные ситуации. В ближайшее время состоится его очередное заседание.

Что касается износа сетей, то газопроводы в республике в достаточно хорошем состоянии, электрические сети и их аварийность оценивается как удовлетворительная. Проблемными являются сети тепло- и водоснабжения, а также водоотведения. На следующий год запланирована реализация программы по ремонту проблемных коммуникаций. Сейчас идет поиск источников финансирования, в том числе и федеральных.

По словам Игоря Чадова, в Мордовии износ свыше 60% имеют 79% сетей теплоснабжения, в водоснабжении – 80% коммуникаций, в сетях водоотведения – 87%. В 2021 году начнется масштабная работа по модернизации этих объектов.

Кроме того, в семь этапов в 2021 году будет проведен ремонт коллектора и коммуникаций, расположенных на улице Фурманова и прилегающих улицах в Саранске. Протяженность этой системы составляет более 4 км. Работы на отдельных участках начнутся этой зимой, завершить объект планируется в сентябре 2021 года.

Также читайте о том, что в Мордовии обсудили вопросы социально-экономического развития региона.

Источник: e-mordovia.ru