Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов с ознакомительным визитом посетил МГУ имени Н.П. Огарева.

Первым пунктом программы посещения стал центр дополнительного образования детей «Дом научной коллаборации имени Е.М. Дианова», созданный на факультете дополнительного образования. Данный центр ведет образовательную деятельность на 7 площадках учебного заведения. В настоящее время в центре обучаются около 600 детей по 13 учебным программам.

Ректор университета Сергей Вдовин и проректор по информатизации Константин Лещанкин рассказали Артёму Здунову о реализуемом проекте «Цифровой университет», в рамках которого было внедрено более 70 цифровых сервисов: от учета успеваемости до доставки питания по заказу.

В региональном ресурсном центре добровольчества Артём Здунов побеседовал с волонтерами, детально расспросив о направлениях их работы. В октябре возобновил свою работу региональный волонтерский штаб по оказанию помощи пожилым людям в экстренной ситуации. Более 100 человек получили помощь за осенний период.

Также руководитель республики посетил лицей университета и целый ряд лабораторий, где детально ознакомился с разработками ученых.

Важной частью программы визита стала презентация инновационных проектов университета. Всего сегодня в учебном заведении работают 26 малых инновационных предприятий, где создано 88 рабочих мест. Артём Здунов отметил недостаточный уровень коммерциализации этих предприятий из-за низкой конкурентоспособности предлагаемой продукции.

Также руководитель республики осмотрел выставку декоративно-прикладного творчества, пообщался со студентами и преподавателями.

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Источник: e-mordovia.ru