Артëм Здунов посетил региональный аккредитационно-симуляционный центр

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов посетил ряд объектов МГУ им. Н.П. Огарева.

Ключевым пунктом в рабочей программе руководителя республики стал региональный аккредитационно-симуляционный центр, открытый три года назад на базе медицинского института.

Ежегодно здесь проходят обучение сотни студентов, повышают свою квалификацию врачи интернатуры, ординатуры, практикующие специалисты.

С помощью современных симуляционных технологий будущие доктора приобретают практические навыки. Только после прохождения практики и получения обязательного документа, без которого диплом не дает права трудоустройства в медучреждение, аккредитованный доктор может уже приступать к лечению пациентов.

Также организована переподготовка медицинских работников из районов республики. Кроме того, возможности центра используются для проведения научных исследований, постдипломной подготовки врачей.

Артём Здунов в сопровождении ректора МГУ им. Н.П. Огарева Сергея Вдовина и директора медицинского института Ларисы Балыковой детально ознакомился с возможностями центра, увидел, как студенты на специальных обучающих роботах отрабатывают практические навыки проведения важнейших медицинских манипуляций.

Также Артём Здунов посетил факультет биотехнологии и биологии, где осмотрел научно-исследовательские лаборатории.

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Источник: e-mordovia.ru