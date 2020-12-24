В населенных пунктах Торбеевского района появились новые модульные фельдшерско-акушерские пункты

В рамках регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» в селах Куликово, Виндрей, Кажлодка Торбеевского района были возведены новые модульные фельдшерско-акушерские пункты.

Необходимость строительства медпунктов в указанных населенных пунктах возникла давно, так как старые уже не соответствовали требованиям, которые сегодня предъявляются к медицинским учреждениям подобного типа.

С вводом в действие новых фельдшерско-акушерских пунктов первичная медицинская помощь сельчанам будет оказываться с высоким качеством, обследование больных и медицинские процедуры будут проводиться в комфортных условиях.

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Источник: e-mordovia.ru