В Старошайговском районе был внедрен общедоступный навигатор по дополнительным общеобразовательным программам

В Старошайговском районе была внедрена система персонифицированного финансирования и учета детей в дополнительном образовании и общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам.

Указанный навигатор поможет семьям выбирать те из направлений, которые отвечают запросам и уровню подготовки детей с разными образовательными потребностями и возможностями.

Для эффективного использования ресурсов, имеющихся в образовательных организациях, в учреждениях культуры и спорта началось обновление материально-технической базы для занятий по естественно-научной, социально-педагогической, технической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, художественной направленностям.

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Источник: e-mordovia.ru